ATO Başkan Yardımcısı Aktay: "Kadınlar iş ve çalışma hayatında daha fazla yer almalı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, kadınların iş ve çalışma hayatında daha fazla yer alması gerektiğini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Aktay, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Girişimci Dergisi organizasyonunda gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Kadın ve Hakları Paneli"ne katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşuyla Türk kadınının, kadın hakları konusunda birçok Batı ülkesinden önce kazanımlar elde ettiğini hatırlatan Aktay, Türk kadınına en büyük desteği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiğini vurguladı.

Aktay, ATO olarak kadın çalışanları ve girişimcileri her zaman desteklediklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yönetim kurulumuzda kadın üyelerin olmasını çok istiyoruz. Son seçimlerde kadın komite ve meclis üyesi sayılarının artması bizi sevindirdi. Odamız çalışanlarının yarısını da kadınlar oluşturuyor. Kadınların azim, irade, disiplin ve yönetim becerisinin çok güçlü olduğunu çalışma hayatında görüyoruz. Bu yüzden kadınların tüm kademelerde daha fazla sayıda yer almasını istiyoruz. Kadınlar iş ve çalışma hayatında daha fazla yer almalı. Çalışma hayatına kazandırılan her bir kadın üretime, ticarete, istihdama katkı sağlayarak, sürdürülebilir ve güçlü bir ekonominin yolunu açacaktır."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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