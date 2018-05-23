ATO Aidatlarına Yeniden Yapılandırma

Ankara Ticaret Odası (ATO) üye aidatı ve munzam aidat borçları, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak" dedi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ilgili kanunun 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı hatırlatılarak, buna göre ATO üyelerinin geçmiş döneme ait üye aidatı ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz tarihine kadar ATO Mali İşler Müdürlüğüne başvurarak yeniden yapılandırabilecekleri belirtildi. Yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan ATO üyeleri, geçmiş dönem aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın isterlerse Temmuz sonuna kadar tek seferde, isterlerse de ilk taksiti Temmuz'da başlamak üzere 6 eşit taksitle ödeyebilecekler.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeniden yapılandırma, aidatlarını ödeyememiş üyelerimiz için iyi bir imkan oldu. Üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak" dedi. Baran, söz konusu düzenlemeden dolayı ATO üyeleri adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkür etti. - ANKARA