Atmosferdeki karbondioksit oranı 142 yılda yüzde 44 arttı

Atmosferdeki karbondioksit oranı, 1880 yılından bugüne yüzde 44 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Atmosferdeki sera gazları insan faaliyetleri, üretim ile tüketimin artması, aşırı fosil yakıtlarının kullanımı nedeniyle her geçen gün artıyor.

AA muhabirinin, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yılda atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranı 200 ile 280 ppm (milyonda bir birim) civarında seyretti.

Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan karbondioksitin değeri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken bu değer 2021 yılında yüzde 44 artarak 418 ppm'ye ulaştı.

1880 yılından bugüne karbondioksit değerleri ise şöyle sıralandı:

Yıl CO2 (ppm) 1880 290,8 1890 294,4 1900 295,7 1910 300,1 1920 303,4 1930 307,5 1940 311,3 1950 311,3 1960 316,9 1970 325,7 1980 338,8 1990 354,4 2000 369,6 2010 389,9 2020 415,4 2021 418,2

- "Her yıl karbondioksit değeri yaklaşık 2 ppm'nin üzerinde artış göstermektedir"

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin sürekli artmasının temel nedeninin insan faaliyetleri olduğunu söyledi.

İnsan faaliyetleri ve fosil yakıtların kullanımının sürekli artmasının karbondioksit seviyesini daha da artırdığını belirten İncecik, "Bu durum Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporlarında kanıtlanmıştır. Her yıl karbondioksit değeri yaklaşık 2 ppm'nin üzerinde artış göstermektedir." dedi.

İncecik, pandemide kapanmanın en yoğun döneminde insan etkinliğinin azalması nedeniyle günlük karbondioksit emisyonlarının küresel olarak yüzde 17'ye kadar azaldığının tahmin edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ancak kısıtlama önlemlerinin süresi belirsizliğini koruduğunda 2020 yılı boyunca toplam yıllık emisyon azaltımının tahmini çok belirsizdir. Küresel ölçekte bir karbon emisyon azaltımı atmosferik karbondioksitin düşmesine neden olmamaktadır. Karbondioksit biraz azaltılmış bir hızda yılda 0,08-0,23 ppm daha düşük olsa da yükselmeye devam edecektir. Bu 1 ppm, doğal yıllık değişkenlik aralığına oldukça uygundur. Kısa vadede Kovid-19 kapanma etkisinin doğal değişkenlikten ayırt edilemeyeceği anlamına geliyor."

"Yeşil sanayi devrimine geçiş bu yüzyılın anahtar özellikleri olacaktır"

Karbondioksit seviyelerinin azaltılması için fosil yakıt kullanımından uzaklaşılması gerektiğinin altını çizen İncecik, enerji, ulaşım ile tarım gibi sektörlerde bunun mutlaka gerçekleşmesi ve yeni teknolojilerle verimliliğin öne çıkması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. İncecik, "Ancak insanların atmosfere büyük miktarlarda pompaladığı karbondioksiti hızla azaltmanın yanı sıra iklim değişikliğine ilişkin son bilimsel değerlendirmelerin tümü tek başına emisyonları azaltmanın, küresel sıcaklıkların 1,5 veya 2 dereceden fazla yükselmesini engellemek için yeterli olmayacağını da gösterdi. Başta ormanlaştırmanın yaygınlaştırılması olmak üzere sanayide de 'yeşil sanayi devrimine' geçiş bu yüzyılın anahtar özellikleri olacaktır." değerlendirmesini yaptı.