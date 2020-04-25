Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi Dünyadan 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi.

Dünyadan 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi. New Atlas Dergisi'nin haberine göre Bern Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Cenevre Gözlemevi ve Yale Üniversitesinden oluşan uluslararası araştırmacılar grubu, dünyaya 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfetti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com