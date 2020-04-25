Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi
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Danimarka, Cenevre, Dünya, Haber

Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi

Dünyadan 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi.

25.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:36
Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi

Dünyadan 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfedildi.

New Atlas Dergisi'nin haberine göre Bern Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Cenevre Gözlemevi ve Yale Üniversitesinden oluşan uluslararası araştırmacılar grubu, dünyaya 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran bir öte gezegen keşfetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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