Atme Kampı Saldırıdan Sonra Görüntülendi
- Atme Kampı saldırıdan sonra görüntülendiİDLİB - İhlas Haber Ajansı ekibi roket saldırılarının ardından Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi.
- Atme Kampı saldırıdan sonra görüntülendi
İDLİB - İhlas Haber Ajansı ekibi roket saldırılarının ardından Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi.
İHA ekibi, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten teröristler tarafından atılan roket saldırısının ardından, Hatay sınırındaki Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı kampı görüntüledi. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.