ATMB: STA ile Türkiye-Birleşik Krallık ticareti 2 katına çıkacak

Avrupa Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkan Yardımcısı Zeynep Turudi, imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin "iki katına çıkarak 50 milyar dolara ulaşmasını" beklediklerini söyledi.

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) iki ülkeye de "son derece katkı sağlayacak son derece önemli bir gelişme" olduğunu vurgulayan Turudi, "Breixt hemen hemen bütün bölgede bir tedirginliğe neden oluyordu. Türkiye'nin de AB'nin Gümrük Birliği anlaşmasında yer alması ve Birleşik Krallık'ın Birlik'ten ayrılma isteği nasıl bir durum sonuç yaratacağı konusunda kaygılar yaratıyordu" diye anımsattı ve ekledi:

"Şimdi bu kaygıların ortadan kalkmasının yanında Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki STA ile birlikte gelişmeler çok netleşti. "Türkiye ve Birleşik Krallık arasında hali hazırda 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Ocak ayında yürürlüğe girecek STA ile iki ülke arasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolara ulaşması çok gerçekçi bir beklenti olacak. "Şu an 2 bin civarında Türkiye ve Birleşik Krallık şirketlerinin ortaklıkları var. Bu anlaşma önümüzdeki günlerde iki ülke şirketlerini birbirlerine daha da yakınlaştıracak ve ciddi ticaret alt yapısı oluşturacağını düşünüyorum. "Bu anlaşma ile Türkiye, Birleşik Krallık için önemi daha da artan bir ülke konumuna geldi. Farklı ticari alanlarda gerçekleştirilen ticaret daha da şekillenecek ve artacak. Bu da Türk ekonomisine önümüzde yıllarda çok ciddi katkı sağlayacak."

Aynı zamanda, lokum ve leblebi markası Truede Limited'in kurucu ve yöneticisi olan Turudi, West Midlands Bölgesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nün her yıl düzenlediği 2020 yılının İhracat Şampiyonu oldu. Coventry Üniversitesi İşletme Danışma Kurulu Üyesi ve Mentörü de olan Turudi, ABD eski Başkanı Barrack Obama'nın Girişimcilik ve İşletme İnovasyonu adına 33 delegenin katıldığı programda IVLP ALUMNI USA unvanını Birmeşik Krallık adına almaya hak kazandı. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı