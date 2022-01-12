Atmatıkla Projesi'nde ilk ödül sahibini buldu

Akşehir Belediyesinin yeni nesil, modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı Atmatıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ilk ödül teslim edildi.

Proje kapsamında uygulamayı telefonuna indirip, geri dönüşebilen atıkları belediye görevlilerine teslim ederek puanları toplayan ortaokul 7. sınıf öğrencisi Veli Kaçar, biriktirdiği puanlarla futbol topu almaya hak kazandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya küçük öğrenci ve ailesini belediyeye davet ederek ödülü olan futbol topunu takdim etti.

Akkaya 2021 yılı Eylül ayında başlayan Atmatıkla Projesi kapsamında ilk ödülü vermekten mutluluk duyduklarını belirterek "Projemiz kağıt, pil, plastik, ilaç, cam, metal, ahşap tekstil, yağ ve elektronik atıklardan oluşan 10 çeşit geri dönüşebilen atıkların toplanması ile ilgili bir projedir. Bu atıkların toplanmasında, sokaklarından, mahallelerinden alınma noktasında duyarlılık gösteren çevreci hemşerilerimiz bizim hazırladığımız bir programı akıllı telefonlarına indiriyorlar ve o telefon üzerinden atıklar biriktiğinde bize bildirim gönderiyorlar. Her mahalle ve sokağın önceden belirlenmiş günleri var, o belirlenen günlerde ekiplerimiz giderek bildirim yapan hemşerimizin atıklarını evinden teslim alıyor. Atıklarını teslim eden hemşerimiz atıkların ağırlıklarına ve malzeme cinsine göre puanlarını kazanıyor. Puanlarına göre futbol topu, saç kurutma makinesi, ütü, tablet, çocuk scooteri, bisiklet, belediyemizin sosyal tesislerinden indirimli yararlanma, ayrıca belediyemizin halk ekmek fabrikasından ücretsiz ekmek alabilme gibi ödüllerimiz var. Eylül ayından bu yana 400 hemşerimiz akıllı telefonlarına bu uygulamayı indirdi." diye konuştu.

Mualla Nigar Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Veli Kaçar'ın 39 kilo plastik, 27 kilo cam, 6 kilo kağıt, 10 kilo metal, 20 kilo tekstil, 11 kilo elektronik atık teslim ettiğini belirten Başkan Akkaya, "Kendisi bu projemizdeki ilk duyarlı davranarak ödül kazanan kardeşimiz. Kendisi hem okuldaki arkadaşlarına hem de tüm Akşehir'e örnek olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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