Atmacalar çayı yerinde inceledi

06.09.2019 17:11

Çaykur Rizespor Kulübü'nün teknik ekibi ve futbolcuları Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret ederek çay hakkında bilgiler aldı.



Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik ekibi ve futbolcuları Rize'de bulunan Cumhuriyet Çay Fabrikası'na ziyaret gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi burada Karadeniz bölgesinin büyük kısmının geçim kaynağı olan çayın üretim sürecini inceledi. Ziyaret sırasında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a bahçeden toplanan çaylardan oluşturulmuş bir demet hediye edildi. Ziyaret sonrasında fabrika çalışanlarıyla bir araya gelip sohbet eden yeşil-mavili ekip, fabrikaya ait anı defterini de imzaladı. - RİZE

Kaynak: İHA