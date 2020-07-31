'Atmaca' ve 'Pars' filolarının bulunduğu 'Savaşçılar' üssünde bayram mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Atmaca' ve 'Pars' filolarının bulunduğu 'Savaşçılar' üssünde bayram mesaisi

DİYARBAKIR'da konuşlu 'Savaşçılar' olarak bilinen ve yurt içi ile sınır ötesi hava operasyonlarında etkin ve caydırıcı rol oynayan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı askerleri, Kurban Bayramı'na vatan savunmasında girdi.

'Atmaca' ve 'Pars' filolarının bulunduğu 'Savaşçılar' üssünde bayram mesaisi
31.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:12

 

DİYARBAKIR'da konuşlu 'Savaşçılar' olarak bilinen ve yurt içi ile sınır ötesi hava operasyonlarında etkin ve caydırıcı rol oynayan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı askerleri, Kurban Bayramı'na vatan savunmasında girdi. 'Pars' ve 'Atmaca' filolarının bulunduğu üsteki savaş uçakları, bayramda da yurt içi ile Irak ve Suriye sınır hatlarında terörle mücadeleyi havadan sürdürdü. Üste görevli askerler, Aziz Türk milleti içiniz rahat olsun. Ben ve silah arkadaşlarım vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye daima hazırız mesajı verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği konumunda olan, yurt içi ile sınır ötesinde Irak ve Suriye'de başarılı hava harekatları gerçekleştiren Diyarbakır'da konuşlu 'Savaşçılar' olarak bilinen 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı askerleri, Kurban Bayramı'na vatan mesaisinde girdi. Bünyesinde, 'Pars' olarak bilinen 181 ve 'Atmaca' diye adlandırılan 182'nci filoların bulunduğu üste görevli askerlerin bayramda mesaisine, Demirören Haber Ajansı ekibi de tanıklık etti. Komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaşan askerler, terörle mücadeleyi Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Askerler, verilen hava harekatı emriyle F-16 savaş jetlerinin bakımını yapıp, uçuşa hazır hale getirdi. Ardından havalanan jetler, hava harekatı emrini yerine getirdi.KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDEKoronavirüs salgını nedeniyle önlemlerin üst seviyede tutulduğu üste, askerler görevlerini maske takarak icra ediyor. Yemek sırasına fiziki mesafe kuralına göre giren askerler, el dezenfektanı kullanıp, ikişer kişilik masalara oturdu. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Destek Grup Komutanı'nın, bayramlarını kutladığı askerler, öğle yemeğini komutanlarıyla birlikte yedi. Destek Grup Komutanı, yemek duası askerlere hitaben, Sevgili Mehmetçikler, analarınız, babalarınız, eşleriniz ve çocuklarınız huzur ve güven ortamı içerisinde bayramı kutlamaktadır. Huzur ortamı içerisinde yaşaması için canlarını feda eden cepheden cepheye koşan başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı Türk ordusunun tüm şehit ve gazilerine selam olsun. Ruhları şah olsun. Onlara minnetimiz sonsuzdur. Bayramınız kutlu olsun dedi.MEHMETÇİĞİN BAYRAM MESAJI İÇİNİZ RAHAT OLSUNGözetleme kulesinde eli tetikte nöbet tutan bir asker ise 24 saat esasına göre görev başında olduklarını belirterek, şunları söyledi

Aziz Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için gündüz ve gece, her türlü hava şartlarda 24 saat esasına göre gözetleme yapmaktayım. Aziz Türk milleti içiniz rahat olsun. Ben ve silah arkadaşlarım vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye daima hazırız. Vatan topraklarını korumanın onur ve gururunu yaşarken Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve vatandaşlarımız için güzel, huzur dolu ve sağlıklı bir şekilde geçmesini diliyorum. Bu topraklar için hiç çekinmeden canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimizi saygıyla anıyor, yüce Türk milletine arkadaşlarım ve kendi adıma saygı ve selamlarımızı iletiyorum. Bayramınız kutlu olsun.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Ekonomi
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi Güncel
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Ekonomi
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı
Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlhan Cihaner Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Acun Ilıcalı Nebahat Çehre Merve Boluğur
Spor İrfan Buz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: 'Atmaca' ve 'Pars' filolarının bulunduğu 'Savaşçılar' üssünde bayram mesaisi - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 15:39:57. #1.14#
title