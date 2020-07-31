'Atmaca' ve 'Pars' filolarının bulunduğu 'Savaşçılar' üssünde bayram mesaisi
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'Atmaca' ve 'Pars' filolarının bulunduğu 'Savaşçılar' üssünde bayram mesaisi

DİYARBAKIR'da konuşlu 'Savaşçılar' olarak bilinen ve yurt içi ile sınır ötesi hava operasyonlarında etkin ve caydırıcı rol oynayan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı askerleri, Kurban Bayramı'na vatan savunmasında girdi.

'Atmaca' ve 'Pars' filolarının bulunduğu 'Savaşçılar' üssünde bayram mesaisi
31.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:53

DİYARBAKIR'da konuşlu 'Savaşçılar' olarak bilinen ve yurt içi ile sınır ötesi hava operasyonlarında etkin ve caydırıcı rol oynayan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı askerleri, Kurban Bayramı'na vatan savunmasında girdi. 'Pars' ve 'Atmaca' filolarının bulunduğu üsteki savaş uçakları, bayramda da yurt içi ile Irak ve Suriye sınır hatlarında terörle mücadeleyi havadan sürdürdü. Üste görevli askerler, Aziz Türk milleti içiniz rahat olsun. Ben ve silah arkadaşlarım vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye daima hazırız mesajı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği konumunda olan, yurt içi ile sınır ötesinde Irak ve Suriye'de başarılı hava harekatları gerçekleştiren Diyarbakır'da konuşlu 'Savaşçılar' olarak bilinen 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı askerleri, Kurban Bayramı'na vatan mesaisinde girdi. Bünyesinde, 'Pars' olarak bilinen 181 ve 'Atmaca' diye adlandırılan 182'nci filoların bulunduğu üste görevli askerlerin bayramda mesaisine, Demirören Haber Ajansı ekibi de tanıklık etti. Komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaşan askerler, terörle mücadeleyi Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Askerler, verilen hava harekatı emriyle F-16 savaş jetlerinin bakımını yapıp, uçuşa hazır hale getirdi. Ardından havalanan jetler, hava harekatı emrini yerine getirdi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Koronavirüs salgını nedeniyle önlemlerin üst seviyede tutulduğu üste, askerler görevlerini maske takarak icra ediyor. Yemek sırasına fiziki mesafe kuralına göre giren askerler, el dezenfektanı kullanıp, ikişer kişilik masalara oturdu. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Destek Grup Komutanı'nın, bayramlarını kutladığı askerler, öğle yemeğini komutanlarıyla birlikte yedi. Destek Grup Komutanı, yemek duası askerlere hitaben, Sevgili Mehmetçikler, analarınız, babalarınız, eşleriniz ve çocuklarınız huzur ve güven ortamı içerisinde bayramı kutlamaktadır. Huzur ortamı içerisinde yaşaması için canlarını feda eden cepheden cepheye koşan başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı Türk ordusunun tüm şehit ve gazilerine selam olsun. Ruhları şah olsun. Onlara minnetimiz sonsuzdur. Bayramınız kutlu olsun dedi.

MEHMETÇİĞİN BAYRAM MESAJI İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Gözetleme kulesinde eli tetikte nöbet tutan bir asker ise 24 saat esasına göre görev başında olduklarını belirterek, şunları söyledi

Aziz Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için gündüz ve gece, her türlü hava şartlarda 24 saat esasına göre gözetleme yapmaktayım. Aziz Türk milleti içiniz rahat olsun. Ben ve silah arkadaşlarım vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye daima hazırız. Vatan topraklarını korumanın onur ve gururunu yaşarken Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve vatandaşlarımız için güzel, huzur dolu ve sağlıklı bir şekilde geçmesini diliyorum. Bu topraklar için hiç çekinmeden canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimizi saygıyla anıyor, yüce Türk milletine arkadaşlarım ve kendi adıma saygı ve selamlarımızı iletiyorum. Bayramınız kutlu olsun.

Kaynak: DHA

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