Atmaca, envantere girmeye hazırlanıyor SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını yerine getiren Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın, envantere girmeye hazırlandığını duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını yerine getiren Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın, envantere girmeye hazırlandığını duyurdu.

İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz, envantere girmeye hazırlanıyor" dedi.

Kaynak: DHA