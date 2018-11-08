Galatasaraylı Muslera, Son Dönemki Performansıyla Hayal Kırıklığı Yaratıyor
Galatasaray'ın en çok kazanan isimleri arasında yer alan Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor.
Galatasaray'ın 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını iyice zora soktuğu Schalke 04 karşılaşması, Cim-Bom'daki tablonun sahaya yansımasıydı. Bir zamanlar forveti ve defansıyla örnek gösterilen Galatasaray'ın artık ne tutanı formda, ne de atanı var!
Galatasaray'da Muslera, Fenerbahçe maçından sonra yine kritik bir hataya imza atarken, Uruguaylı eldivendeki düşüş endişe yarattı. Türk Telekom'daki Fenerbahçe maçında gereksiz bir penaltıya sebep olan sarı-kırmızılı kaleci, Schalke maçında yaptığı akıl almaz hatayla tepki aldı.
MUSLERA YILDA 3,5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Maç başı primlerle beraber takımın en çok kazanan isimlerinin başında gelen Muslera, 3 milyon 575 bin euro garanti ücretinin yanı sıra, 20 bin euro da maç başı alıyor. Muslera ayrıca her puan için de 5 bin euro kazanıyor. Avrupa'nın en çok kazanan kalecilerinden biri olan tecrübeli eldivenin klasına yakışmayacak hatalar yapmasında konsantrasyonun düşmesinin etkili olduğu belirtildi.
Gomis'in gönderilmesinden sonra golcü takviyesi yapmayan ve Eren Derdiyok'u birinci forvet olarak tahtaya yazan sarı-kırmızılılarda Schalke karşılaşması ön taraftaki sorunu iyice gözler önüne serdi.
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Sizi gidi satilmislar sizi musleraya laf atanin ağzı yamulur be adamın kurtardığı maçların haddi hesabı yok...ama sırf satilmislik yapıp alcı olustiracaksibz yaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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HAYAL KIRIKLIĞI FELAN YOK. SADECE MEDYA ÜZERİNDEN GALATASARAY ÇOK KÖTÜ LİG ELDEN GİTTİ GİBİ ALGI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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adam ne yapsın gol atamadıktan sonraCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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çok uzun zamandır kötü.yaptırdığı penaltılar verilse hakettiği kırmızılar verilse üç maç oynayamaz.lazio bunu çok kırmızı gördüğü için şutlamıştıCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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harunlaştı resmen ....Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır