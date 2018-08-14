Atm'ye Yerleştirilen Kopyalama Cihazını Polis Fark Etti

Sivas'ta bir bankanın ATM'sine yerleştirilen cihaz, polis ekiplerince fark edilerek çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın ATM'sine kopyalama cihazı yerleştirildiğini fark etti.

Güvenlik önlemlerinin ardından Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kopyalama cihazını bulunduğu yerden çıkardı.

Polis, cihazı ATM'ye yerleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.