Atm'ye Yerleştirilen Kopyalama Cihazını Polis Fark Etti

SİVAS'ta polis ekipleri tarafından bankamatiklere yönelik yapılan çalışmada, bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştirildiği fark edildi. Cihaz ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ATM'den çıkarıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Caddesi üzerindeki özel bir bankanın para çekme makinesine (ATM) kopyalama cihazı yerleştirildiğini fark etti. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri cihazı bulunduğu yerden çıkardı. Polis ekipleri, kopyalama cihazını ATM'ye yerleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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