ATM'ye düzenek kurup, onlarca kişinin hesabını boşalttılar
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ATM'ye düzenek kurup, onlarca kişinin hesabını boşalttılar

ATM'ye düzenek kurup, onlarca kişinin hesabını boşalttılarTEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir bankaya ait bankamatiğe düzenek kuran dolandırıcılar, işlem yapan vatandaşların bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşalttı.

23.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:18

ATM'ye düzenek kurup, onlarca kişinin hesabını boşalttılar

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir bankaya ait bankamatiğe düzenek kuran dolandırıcılar, işlem yapan vatandaşların bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşalttı. Çok sayıda vatandaşın mağdur olduğu olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatdı. Hesabından para çekilen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz, "Bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Daha somut çözümler bulunmalı. İnşallah biran önce tüm mağdurların mağduriyeti giderilir" dedi.

Kapaklı ilçesinin Belediye Meydanı'nda bulunan özel bir bankanın ATM'sine, kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından düzenek yerleştirildi. Dolandırıcılar, 18 - 20 Temmuz tarihleri arasında söz konusu ATM'den işlem yapan tüm vatandaşların bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşalttı. Olayın farkına varan çok sayıda mağdur vatandaş Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayette bulundu.

'HABERİM OLMADAN 3 BİN 350 TL ÇEKİLDİ'

Dolandırıcılık olayının mağdurlarından Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz, hesabında bulunan 3 bin 350 liranın bilgisi olmadan söyledi. Yaklaşık 3-4 ay önce muhtar maaşlarının söz konusu bankaya aktarıldığını ve sürekli olarak bankamatikten maaşlarını çektiklerini belirterek, "Hesabımda 3 bin 350 TL para vardı. Bu sabah saat 08.25'te telefonuna 'Bankamızdan 3 bin 350 TL para çektiniz. Eğer bilginiz dahilinde değilse bankamızla irtibata geçin' şeklinde bir mesaj geldi. Hesabımı kontrol ettiğimde hesap bakiyemin sıfır olduğunu görünce bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Durumu anlattım. Sistemden kontrol ettiklerinde paranın İstanbul Sultanbeyli'den çekilmiş olduğunu söylediler. Bunu öğrenince tüm hesaplarıma bloke koydurarak Çerkezköy şubesine gittim. Şubede benim gibi mağdur 5-6 vatandaşın daha sırada beklediğini gördüm. Onlar da bankanın Kapaklı ATM'sini kullandıklarını söylediler" dedi.

'BU KADAR KOLAY OLMAMALI'

Konuyla ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvurduğunu ve çok fazla mağdur olduğundan dolayı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirildiğini söyleyen Dilsiz, "Orada da mağdurlarla karşılaştım. Kapaklı ATM'sini 18-20 Temmuz arası kullanan vatandaşların bilgilerini, düzenek yerleştirerek kopyaladıklarını duyduk. Bankaların ve yetkililerin bu konuda daha fazla tedbir almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Daha somut çözümler bulunmalı. İnşallah bir an önce tüm mağdurların mağduriyeti giderilir" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ATM'ye düzenek kurup, onlarca kişinin hesabını boşalttılar

Kaynak: DHA

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