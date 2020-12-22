ATM önündeki düdüklü tencere Emniyeti alarma geçirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ATM'ye para çekmeye gelen vatandaşlar, düdüklü tencereyi görünce önce korktular sonrada polisi aradılar.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak, olay yerine emniyet şeridi çekildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bankanın güvenlik kameralarını inceledi.

Banka ATM'sine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler düdüklü tencerenin sahibine bankanın müşteri kayıtlarından erişti. Banka görevlileri tarafından telefonla irtibata geçilen kadın müşterinin, ATM'ye para çekmeye geldiğini ve yanında bulunan düdüklü tencereyi de ATM'nin yanında unutarak evine gittiği öğrenildi. Polisler düdüklü tencereyi sahibine teslim etti.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı