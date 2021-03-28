ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde ATM'ye para yatıran M.U.'nun (28) boğazına bıçak dayayarak 1100 TL'sini gasbeden S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde ATM'ye para yatıran M.U.'nun (28) boğazına bıçak dayayarak 1100 TL'sini gasbeden S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL