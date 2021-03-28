ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada (2)
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ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Güncel
ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada (2)

TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde ATM'ye para yatıran M.U.'nun (28) boğazına bıçak dayayarak 1100 TL'sini gasbeden S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi

TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde ATM'ye para yatıran M.U.'nun (28) boğazına bıçak dayayarak 1100 TL'sini gasbeden S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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