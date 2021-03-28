ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada
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ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Güncel
ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ATM'ye para yatıran M.U.'nun (28) boğazına bıçak dayayarak 1100 TL'sini gasbeden S.S. yakalandı.

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ADANA'nın Kozan ilçesinde, ATM'ye para yatıran M.U.'nun (28) boğazına bıçak dayayarak 1100 TL'sini gasbeden S.S. yakalandı. Gasp anbean, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 26 Mart Cuma saat 23.00 sıralarında Irmak Caddesi'ndeki ATM'de meydana geldi. Para yatıran M.U.'nun arkasına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki bıçağı boğazına dayadı. M.U.'yu ölümle tehdit eden saldırgan, bu sırada yere düşen 1100 TL'yi alıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, saldırganın S.S. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucu belirlenen adrese yapılan baskında yakalanan S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.S. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "İyi çekin de güzel çıkalım" dedi.


ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada
ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada
ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada
ATM önündeki bıçaklı gasp anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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