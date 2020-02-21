ATM'nin verdiği fazla paraları bankaya iade etti

21.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:21

Adıyaman'da, bir kişi banka ATM'sinin kendisine verdiği fazla parayı bankaya teslim etti. Fazla paraları bankaya teslim eden kişinin örnek davranışı takdir topladı.



Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kamu bankasına ait ATM'ye hesap kartını kayarak bin 640 TL para çekmek isteyen Türkiye Petrollerinde Kimyager olarak görevli Murat Maden'e, ATM bin 940 TL para verdi. 300 TL fazla para veren ATM, aynı zamanda verdiği parayı da Murat Maden'in hesap bakiyesinden düşmedi. ATM'den parayı saymadan alan Murat Maden, bir süre sonra cüzdanında bin 940 TL para olduğunu fark ederek yeniden ATM'ye gitti. Hesap kartını yeniden ATM'ye takan Murat Maden, kendisine fazla verilen 300 TL'nin hesaptan düşmediğini ve fazla verilen 300 TL paradan bazılarının yırtık olduğunu anladı. Durum üzerine Murat Maden, ATM'nin ait olduğu kamu bankasına giderek durumu anlattı. Durum üzerine Murat Maden, 300 TL parayı yeniden bankaya teslim etti. Banka görevlileri Maden'in duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti.



Kendi boğazından ve çocuklarının boğazından haram lokma geçmesini istemediğini vurgulayan Murat Maden, "Para çekmek için ATM'ye geldiğimde ATM'nin bana 300 TL fazla para verdiğini gördüm. Bu parada benim bir hakkımın olmadığı için bu fazla 300 TL'yi bankaya teslim ediyorum. Ben haram yemek istemiyorum. 2 Tane çocuğum var onların boğazından haram geçmesini istemiyorum. Millet banka soyuyor, bunu yapmak kolay, ben zor olanı seçtim. Kimse hakkı olmayan parayı almasın. Hak edilmiş parayı harcasın. Alın teri çok önemli. Şuan bankaya girip benim olmayan, hakkım olmayan 300 TL'yi teslim edeceğim. Bu para kimin bilmiyorum, benim olmadığı da kesin. O yüzden hakkım olmadığı için bunu teslim edeceğim. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hakkınız olmayan hiçbir şeyi harcamayın" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA