ATM'nin para çekme ünitesinde 9 bin 600 lira bulan taksici parayı yetkililere teslim etti

Küçükçekmece'de taksiciden örnek davranış, bulduğu 9 bin 600 lirayı yetkililere teslim etti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de taksi şoförlüğü yapan Engin Kızılkaya, HGS ücreti yatırmak için gittiği PTT şubesine ait ATM cihazının para çekme ünitesinde 9 bin 600 lira buldu. PTT müşteri hizmetlerini arayarak durumu bildiren Kızılkaya, parayı yetkililere teslim etti.

İstanbul Küçükçekmece'de taksi şoförlüğü yapan Engin Kızılkaya, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Hızlı Geçiş Sistemi ücreti yatırmak için PTT Halkalı Merkez Şubesine gitti. Buradaki PTT şubesinin ATM cihazına HGS için para yatırmak isteyen Kızılkaya, ATM'nin para çekme ünitesinde 9 bin 600 lira buldu. Bunun üzerine PTT müşteri hizmetlerini arayan Kızılkaya, ATM'nin para haznesinde 9 bin 600 Türk Lirası bulduğunu ihbar etti. Bunun üzerine PTT şubesindeki yetkililer paranın kimin olduğuna ilişkin inceleme başlattı. ATM'nin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen yetkililer, ATM cihazının parayı bilinmeyen bir nedenle dışarıya attığını belirleyerek, durumu taksici Engin Kızılkaya'ya bildirdi. Parayı iki gün üzerinde saklayan taksici Kızılkaya ise PTT şubesine giderek parayı yetkililere teslim etti.

"ATM'nin para ünitesinde 9 bin 600 lira buldum"

HGS yatırmak için gittiği PTT'nin para ünitesinde 9 bin 600 lira bulduğunu söyleyen Taksici Engin Kızılkaya, "Para ünitesinde dağınık bir şekilde duruyordu. Bir vatandaşın parası mı? ATM'den mi geri dökülmüş orasını bilmiyorum. Şubeye gittiğimizde gerçeği öğreneceğiz. Parayı ünitede görür görmez PTT müşteri hizmetlerini aradım, ihbarda bulundum. Müşteri hizmetleri de ihbarımı dilekçe olarak kaydetti. Bilgilerimi aldı. Pazartesi günü size dönüş yapacaklar dedi. Şimdi de PTT'den geri dönüş oldu. Şubeye gidip parayı teslim edeceğim. Bu sorumluluktan kurtulacağım" diye konuştu.

"Daha önce de bir çok kez böyle durumlarla karşılaştım"

Daha önce de arabasında çeşitli eşyaların unutulduğunu ifade eden Kızılkaya, "23 yıldır Halkalı merkez taksi durağında taksicilik yapıyorum. Birçok kez böyle durumlarla karşılaştım. Allah'a şükür hepsini de geri iade ettim. Taksicilik mesleğinde bu tür şeyle oluyor. Belki bu para bir insanın ev kirasıydı, belki bir hasta için havale gönderiyordu, beceremedi, kaldı orada. Belki askerdeki çocuğuna gönderiyordu. Halkalı merkez taksi olarak biz görevimizi yaptık. Şimdi parayı şubeye götürüp teslim edeceğiz. Teslimatı yaptıktan sonra da biz de ekmeğimizin peşine düşeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA