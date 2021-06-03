ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli ve İstanbul'da banka ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak 500 bin TL'lik vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli ve İstanbul'da banka ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak 500 bin TL'lik vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ve İstanbul'da banka hesaplarında kendilerine ait olmayan harcamalar ve para hareketleri gören vatandaşların şikayeti neticesinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık talimatı ile inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'daki banka ATM cihazlarına çok sayıda kopyalama aparatı takan şahısların banka müşterilerine ait kart bilgilerini kopyalayarak hazırladıkları sahte kartlar ile yüzlerce kişinin hesabından yaklaşık 500 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da yaptıkları operasyonlarla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve yüzlerce kişiye ait kart bilgileri, şifreler ve son kullanma tarihlerinin yer aldığı dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınması amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında karısını döven adama çevredekiler meydan dayağı attı
Sokak ortasında karısını döven adama çevredekiler meydan dayağı attı
Uçaktaki taciz ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular tepki gösterdi, polis müdahale etmek zorunda kaldı
Uçaktaki taciz ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular tepki gösterdi, polis müdahale etmek zorunda kaldı
9 cana mal olan ölüm çukurunda tepki çeken karar! Yalnızca 79 bin lira ceza kesildi
9 cana mal olan ölüm çukurunda tepki çeken karar! Yalnızca 79 bin lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:22:09. #1.15#

title