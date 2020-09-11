ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran baba ile oğlu yakalandı Samsun'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği koyarak başkalarının hesabından para çektikleri iddia edilen ve İstanbul'da gözaltına alınan oğul tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği koyarak başkalarının hesabından para çektikleri iddia edilen ve İstanbul'da gözaltına alınan oğul tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentteki ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak para çeken şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin örgütlü şekilde ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatı ve küçük kameralar sayesinde yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığını ortaya çıkaran ekipler, zanlıların Samsun'da 18 ATM'ye aparat taktığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, örgütün elebaşları olduğu belirlenen baba R.Y ve oğlu H.Y'yi İstanbul'da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. tutuklandı, R.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Kaynak: AA