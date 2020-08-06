ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 2 kişi yakalandı Gaziantep'te ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla hesaplardan para çeken 2 kişi suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla hesaplardan para çeken 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran 20 müşteki, banka ve kredi kartları kopyalanarak hesaplarından nakit para çekildiği yönünde şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir bankanın GATEM Toptancılar Sitesi'ndeki bir ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirildiğini tespit etti. Çevrede önlem alan ekipler, aparatı çıkarmaya çalışan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların, olay yerine geldikleri araçta yapılan aramada, kopyalama aparatları, 18 kişiye ait banka, market ve kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA