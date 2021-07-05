ATM'lere kart kopyalama aparatı ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eskişehir'de bazı banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirildiği bilgisine ulaştı. Çok sayıda kişinin banka kartının kopyalandığı bilgisi alınması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 aylık çalışmalar neticesinde vatandaşların mağduriyetine sebep olan ve bu yolla haksız kazanç elde eden 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıslar, banka ATM'sine kopyalama düzeneği yerleştirirken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kopyalama düzenekleri, banka kartları, cep telefonları, kamera düzenekleri, taşınabilir bellekler ve elektronik çipler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı