ATM'lere kart kopyalama aparatı ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATM'lere kart kopyalama aparatı ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı

ATM'lere kart kopyalama aparatı ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eskişehir'de bazı banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirildiği bilgisine ulaştı. Çok sayıda kişinin banka kartının kopyalandığı bilgisi alınması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 aylık çalışmalar neticesinde vatandaşların mağduriyetine sebep olan ve bu yolla haksız kazanç elde eden 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıslar, banka ATM'sine kopyalama düzeneği yerleştirirken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kopyalama düzenekleri, banka kartları, cep telefonları, kamera düzenekleri, taşınabilir bellekler ve elektronik çipler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Aziz Yıldırım Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ATM'lere kart kopyalama aparatı ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 10:29:36. #1.15#

title