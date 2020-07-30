ATM'lere düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyaladılar
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ATM'lere düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyaladılar

Samsun'da bir bankanın iki ayrı ATM'sine düzenek yerleştiren dolandırıcılar, çok sayıda banka kartını kopyaladılar.

ATM'lere düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyaladılar
30.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:13

Samsun'da bir bankanın iki ayrı ATM'sine düzenek yerleştiren dolandırıcılar, çok sayıda banka kartını kopyaladılar.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ve İlkadım ilçelerinde bir bankaya ait iki ayrı ATM'nin kart girişine düzenek yerleştiren kimliği belirsiz dolandırıcılar, çok sayıda kişinin banka kartı ile kredi kartı bilgilerini kopyaladılar. Polis söz konusu bankanın 2 ATM'sinde kart girişine yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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