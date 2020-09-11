ATM'lerden düzenekle dolandırıcılığa 1 tutuklama Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM'sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir kişi tutuklandı, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM'sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir kişi tutuklandı, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcıların Kurban Bayramı ve öncesinde Samsun merkez ve ilçelerinde bulunan bir kamu bankasına ait ATM'lere özel düzenek yerleştirerek banka kartlarını kopyaladıkları ortaya çıktı. Polis çok sayıda ATM'de özel düzenekleri ele geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüzlerce kişinin banka kartlarının kopyalandığı ortaya çıktı. Birçok vatandaş da hesaplarından paraları çekilerek dolandırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili Bafra nüfusuna kayıtlı R.Y. ile oğlu H.Y.'yi İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan baba-oğul bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA