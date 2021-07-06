ATM'lerden 50 bin liralık vurgun yapan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de bankaların para çekme makinelerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği kurdukları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bankaların para çekme makinelerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği kurdukları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 3 aylık inceleme sonrası, vatandaşların mağduriyetine sebep olan ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında 2 şahıs, bankaların para çekme makinelerine kopyalama düzeneği yerleştirirken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan C.B. ve M.Ö. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda düzenek ele geçirildi. C.B. ve M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların yaklaşık 50 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardıkları tespit edilirken incelemeler devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı