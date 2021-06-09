ATM'lerde şaşırtan görüntü
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ATM'lerde şaşırtan görüntü

ATM'lerde şaşırtan görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Meydanı'nda bulunan iki banka ATM'sinin ekranlarının kırılmış haldeki görüntüsü, sabah saatlerinde işlem yapmak için buraya gelen vatandaşları şoke etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Meydanı'nda bulunan iki banka ATM'sinin ekranlarının kırılmış haldeki görüntüsü, sabah saatlerinde işlem yapmak için buraya gelen vatandaşları şoke etti.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Abdullah Paşa Meydanı'nda bulunan ATM'lerin ekranlarına gece saatlerinde zarar verildi. Sabah saatlerinde işlem yapmak için ATM önüne gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, durumu Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler.

İhbar üzerine olayla ilgili Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili şüpheli kişi veya kişilerin tespiti amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. - SAMSUN

ATM'lerde şaşırtan görüntü
ATM'lerde şaşırtan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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