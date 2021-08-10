ATM'ler üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATM'ler üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı

ATM'ler üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İşlem tutarı bin TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.

İşlem tutarı bin TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere İlişkin usul ve esaslarda değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankaların ATM'leri üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı. İşlem tutarı bin TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı. EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak güncellendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuyumcular altındaki düşüşü 'fırsat' olarak değerlendiriyor
Kuyumcular altındaki düşüşü "fırsat" olarak değerlendiriyor
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı
Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak
Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Lionel Messi Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ATM'ler üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 01:05:29. #1.16#

title