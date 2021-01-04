ATM'ler birleşti mi? ATM'ler ne zaman birleşiyor? Hangi bankaların ATM'leri birleşecek?

Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplama kararı almıştır. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTT Bank ve Emlakbank ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak. Proje sayesinde yıllık 1 milyar lira tasarruf bekleniyor. Peki ATM'ler birleşti mi? ATM'ler ne zaman birleşiyor? Hangi bankaların ATM'leri b

Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplama kararı almıştır. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTT Bank ve Emlakbank ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak. Proje sayesinde yıllık 1 milyar lira tasarruf bekleniyor. Peki ATM'ler birleşti mi? ATM'ler ne zaman birleşiyor? Hangi bankaların ATM'leri birleşecek? İşte detaylar haberimizde...

ATM'LER BİRLEŞTİ Mİ?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlakbank'a ait farklı ATM'ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek. Bankalara ait ATM'lerde daha önce kendi tasarımları kullanılıyordu ancak yeni proje ile ATM'ler üzerinde ortak bir tasarım var. Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak. Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM'lerden yerleştirilecek.

Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplama kararı almıştır. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank Ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak. Proje sayesinde yıllık 1 milyar lira tasarruf beklenirken Türkiye geneline 15 binin üzerinde ATM konulacak.

ATM'LER NE ZAMAN BİRLEŞİYOR?

Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak. Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM'lerden yerleştirilecek.

Ancak ATM'ler bankalar için ayrıca bir maliyet oluşturuyor. Bu maliyetin en büyük kısmını, ilk yatırım tutarı ve kira alsa da devamındaki lisans, yazılım, bakım, temizlik ve enerji giderleri de önemli bir yer tutuyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, maliyetlerde tasarruf oluşacak büyük bir proje hayata geçiyor. Buna göre kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanacak.

HANGİ ATM'LER BİRLEŞİYOR?

Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplama kararı almıştır. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank Ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak. Proje sayesinde yıllık 1 milyar lira tasarruf beklenirken Türkiye geneline 15 binin üzerinde ATM konulacak.