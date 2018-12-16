ATM Hatasıyla 6 Milyon Lira Çekti, Söyledikleri Pes Dedirtti: Rock Yıldızı Gibi Yaşadım

ATM Hatasıyla 6 Milyon Lira Çekti, Söyledikleri Pes Dedirtti: Rock Yıldızı Gibi Yaşadım

Avustralya'da banka ATM'sinin açığını fark eden ve 5 ayda toplam 6,2 milyon lira çeken Daniel Saunders isimli kişi, 1 yıl hapis yatıp çıktıktan sonra "Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.

ATM Hatasıyla 6 Milyon Lira Çekti, Söyledikleri Pes Dedirtti: Rock Yıldızı Gibi Yaşadım

Avustralya'da yaşayan Daniel Saunders, bir bankanın ATM'sindeki hatayı fark edince 5 ayda toplam 6,2 milyon lira çekti. 1 yıl hapis yatıp 18 ay da toplum hizmetinde çalışan Saunders, "Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.

LÜKS İÇİNDE YAŞADI

Avustralya'da yaşayan Daniel Saunders, isimli adam bir bankanın ATM'sindeki hatayı fark edince 5 ayda toplam 6.2 milyon lira çekti. Bu sürede lüks içinde yaşayan Daniel Saunders daha sonra bankaya durumu bildirdi. 1 yıl hapis yattı. 18 ay da toplum hizmetinde çalıştı.

"O GÜNLERİ ÖZLÜYORUM"

Daniel Saunders "Pişman değilim. Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.

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YORUMLAR (16)

  • MUHAMMED MUSTAFA :
    rakı içtim şarap içtim sallandım.ayda 1 bardak viski sağlığa çok yararlı.haftada 1 şişe bira böbreğe faydalı.şarap antioksidan etkisiyle vucuttaki pislikleri atar.unutmayın.fazla değil sağlık için az için.trafiğe çıkmayın.başkasını hayatını tehlikeye atmayın.için evde kalın araba kullanmayın
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