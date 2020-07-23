ATM farelerinin mağdur ettiği muhtar konuştu: "Telefonuma gelen mesajla soyulduğumu anladım" Tekirdağ'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştiren hırsızlar, onlarca kişinin banka hesabını ele geçirdi.

Tekirdağ'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştiren hırsızlar, onlarca kişinin banka hesabını ele geçirdi. Mağdurlar arasında bulunan bir mahalle muhtarı ise, dolandırıcıların banka hesabını nasıl boşalttığını anlattı.

18 Temmuz günü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir banka ATM'sine gelen şüpheli kişi veya kişiler, ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirdi. 20 Temmuz'a kadar onlarca vatandaşın kredi ve banka kartı bilgilerini kopyalayan soyguncular, elde ettikleri şifrelerle o tarihlerde ATM'yi kullanan tüm müşterilerin banka hesaplarını boşalttı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Bilgileri dışında banka hesaplarından para çekildiğini fark eden vatandaşlar emniyete başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ATM farelerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, banka yönetimi tarafından da gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

"Telefonuma gelen mesaj ile soyulduğumu anladım"

ATM vurgununun mağdurlarından biri de Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz oldu. Muhtar maaşını soygunculara kaptıran Dilsiz, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Bu sabah Kapaklı'da gelişen ATM dolandırıcılığında mağdurlardan biri de benim. Sabah 08.20'de telefonuma gelen mesaj ile İstanbul Sultanbeyli'den 3 bin 300 TL nakit para çekildiğini öğrendim. Bilgim dahilinde olmadığı için bir şeylerin yolunda olmadığını anlayarak bankamı aradım. Müşteri hizmetleri ile yaptığım görüşmede paranın çekildiğini doğruladılar ve soyulduğumu anladım."

"Banka şubesi dolandırıldığımı söyledi"

Ardından detaylı bilgi almak için banka şubesine gittiğini belirten Dilsiz, "Soyulduğumu anlayınca bankanın Çerkezköy'deki şubesine gittim ve dolandırıcılığa maruz kaldığımı söylediler. Ben de kartlarımı ve mobil uygulamamı iptal ettirdim. Ben bu işlemleri yaparken benim gibi birçok mağdur olduğunu öğrendim. Bankadan çıktıktan sonra konuyla ilgili şikayetçi oldum" dedi.

"Hırsızlık bu kadar basit olmamalı"

ATM'lerde ekstra güvenlik önlemi alınması gerektiğini söyleyen Muhtar Dilsiz, "Bankalar bu konuda daha tedbirli olmalılar. Hırsızlık bu kadar basit olmamalı. Daha somut çözümler alınarak dolandırıcılıkların önüne geçilmeli. İnşallah en kısa sürede tüm mağdurların mağduriyetleri giderilir. Benim 3 bin 500 liram çalındı ama 25 bin ve 15 bin TL'si çalınan vatandaşlara da şahit oldum. Bu konuyla ilgili başvurduğumda benim gibi en az 20 tane daha mağdur olduğunu gördüm. Banka da bu olayı şikayetler üzerine fark etti ve mağduriyetimizin giderileceğini söylediler" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA