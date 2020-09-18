ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı
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ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM'sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir kişi daha tutuklandı.

ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı
18.09.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:13

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM'sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir kişi daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun merkez ve ilçelerinde 26-29 Temmuz tarihleri arasındaki bir kamu bankasına ait ATM'lere özel düzenek yerleştirerek çok sayıda kişinin banka kartlarını kopyaladıkları iddia edilen H.Y. (20) ve babası R.Y. (55), Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri sonucu İstanbul'da yakalanarak Samsun'a getirilmiş, çıkarıldıkları mahkemece H.Y. tutuklanmış, babası R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayın firari sanıklarından olan 19 yaşındaki S.S.'nin de Siber polisi tarafından yapılan takip sonucu İstanbul'da olduğu tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'a giderek S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Dün uçakla Samsun'a getiren S.S. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.S. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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