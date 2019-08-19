ATM dolandırıcılığı

19.08.2019 16:07

Zonguldak ve İstanbul'da, bir bankanın ATM cihazının çıkış haznesine aparat yerleştirerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Asayiş Şubesi ekipleri, Zonguldak Valiliği yanında bulunan bir bankanın ATM'sinde aparat kullanarak, kart sıkıştırma yöntemiyle vatandaşlara ait kartların ele geçirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarıyla ATM'deki kamera görüntülerini incelen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Takibe alınan şüpheli C.A. (46), Çaycuma ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yapılan araştırmada şüphelinin, 2018 ve 2019 yılları içerisinde Zonguldak ve İstanbul'da bir bankaya ait toplam 8 adet ATM cihazlarına kart sıkıştırma yöntemiyle yaklaşık 10 bin lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi.

Kaynak: AA