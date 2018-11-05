Atm Dolandırıcılarına Tutuklama

Gaziantep'te banka ATM'lerinden para çekmek isteyen yaşlıları "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'den para çekmek isteyen 4 yaşlıyı dolandıran iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.K. ve M.H. olduğunu belirledi. Zanlılar adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Şüphelilerin yardımcı olma bahanesiyle yaşlıların hesaplarından parayı çektiği ancak onlara "hesabınızda para yok" diyerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Zanlıların aynı yöntemle 4 kişiyi 4 bin 680 lira dolandırdığı belirlendi.