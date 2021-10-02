ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı - Haberler
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ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı

Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Haberler | Güncel
ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı

SİİRT'te ATM'den para çekemeyen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları, yardım etme bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Ö.C.E. gözaltına alındı.

SİİRT'te Atm'den para çekemeyen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları, yardım etme bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Ö.C.E. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, ATM'lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları dolandırdığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, yardım etme bahanesiyle yarlarına yaklaştığı vatandaşların hesabındaki paraları kendi hesabına aktardığı saptanan şüphelinin Ö.C.E. olduğu tespit edildi. Ekipler, dolandırıcılık olaylarının yaşandığı ATM'ler önünde önlem aldı. Ö.C.E., bir yaşlı vatandaşı dolandırmak isterken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Emniyete götürülen Ö.C.E.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı

ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı

ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı

Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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Haber: ATM'den para çekmek isteyenleri yardım bahanesiyle dolandırdı - Haberler
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