ATM'den para çeken yaşlı adam, soygun girişimini yumruklarıyla savuşturdu
Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde 77 yaşındaki bir adam, kendini soymaya çalışan hırsıza yumruklarıyla karşılık verdi
Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde 77 yaşındaki bir adam, kendini soymaya çalışan hırsıza yumruklarıyla karşılık verdi.
Cardiff kentinde bir marketin dışında 5 Şubat'ta yaşanan olayda, yaşlı adam ATM'den para çekiyordu. O sırada arkadan yaklaşan bir hırsız, elinde bıçak gibi tuttuğu kalemle yaşlı adamı soymaya çalıştı. Ancak yumruklarla kendini savunan yaşlı adam, hırsızı yıldırmayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle