ATM'den para çeken yaşlı adam, soygun girişimini yumruklarıyla savuşturdu
Haberler » Dünya » ATM'den para çeken yaşlı adam, soygun girişimini yumruklarıyla savuşturdu - Haberler

ATM'den para çeken yaşlı adam, soygun girişimini yumruklarıyla savuşturdu

Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde 77 yaşındaki bir adam, kendini soymaya çalışan hırsıza yumruklarıyla karşılık verdi

20.02.2020 07:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 07:20
ATM'den para çeken yaşlı adam, soygun girişimini yumruklarıyla savuşturdu

'ın bölgesinde 77 yaşındaki bir adam, kendini soymaya çalışan hırsıza yumruklarıyla karşılık verdi.


Cardiff kentinde bir marketin dışında 5 Şubat'ta yaşanan olayda, yaşlı adam 'den para çekiyordu. O sırada arkadan yaklaşan bir hırsız, elinde bıçak gibi tuttuğu kalemle yaşlı adamı soymaya çalıştı. Ancak yumruklarla kendini savunan yaşlı adam, hırsızı yıldırmayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler