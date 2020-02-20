ATM'den para çeken yaşlı adam, soygun girişimini yumruklarıyla savuşturdu

20.02.2020 07:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 07:20

Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde 77 yaşındaki bir adam, kendini soymaya çalışan hırsıza yumruklarıyla karşılık verdi.



Cardiff kentinde bir marketin dışında 5 Şubat'ta yaşanan olayda, yaşlı adam ATM'den para çekiyordu. O sırada arkadan yaklaşan bir hırsız, elinde bıçak gibi tuttuğu kalemle yaşlı adamı soymaya çalıştı. Ancak yumruklarla kendini savunan yaşlı adam, hırsızı yıldırmayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle