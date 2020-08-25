ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı İZMİT'te bir ATM'den 50 TL çeken Turhan Gökçe, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '50' yerine '0' yazan banknotu, hatalı para kolleksiyonu yapan kişilere satıp, evlilik masraflarına harcayacağını söyledi.

İZMİT'te bir ATM'den 50 TL çeken Turhan Gökçe, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '50' yerine '0' yazan banknotu, hatalı para kolleksiyonu yapan kişilere satıp, evlilik masraflarına harcayacağını söyledi.

Turhan Gökçe, kent merkezinde bulunan bir ATM'den geçtiğimiz günlerde çektiği paranın sağ üst köşesinde '50' yerine '0' yazdığını görünce paranın hatalı basım olduğunu anladı. Bu tür paraların yüksek değerde satıldığını öğrenen Gökçe, parasını satışa çıkarttı. Yakın bir zamanda evleneceğini söyleyen Gökçe, "Evlilik hazırlıkları yapıyorum ve kısa bir süre sonra evleneceğim. Bankamatikten çektiğim hatalı paranın kolleksiyoncular tarafından iyi fiyata satıldığını öğrendim. Evlilk masraflarım için ben de parayı satışa çıkarttım. Para kesinlikle sahte değil, sadece hatalı basım. Düğün yapacağım için bir an önce elimden çıkartmak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA