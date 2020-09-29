ATM'den çektiği 100 lira baskı hatalı çıktı
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ATM'den çektiği 100 lira baskı hatalı çıktı

29.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:58
ATM'den çektiği 100 lira baskı hatalı çıktı

SİVAS'ta yaşayan Ramazan İlbaşı (37), bir bankanın ATM'sinden çektiği 100 liranın baskı hatalı olduğunu fark etti.

SİVAS'ta yaşayan Ramazan İlbaşı (37), bir bankanın ATM'sinden çektiği 100 liranın baskı hatalı olduğunu fark etti. İlbaşı, üzerindeki 100 rakamlarından biri 10 şeklinde gözüken parayı kendisi ile irtibata geçen herhangi bir koleksiyoncuya verebileceğini söyledi. 

Kentte bir butik bir otelin sahibi olan evli 1 çocuk Ramazan İlbaşı, bir bankanın ATM'sinden bir miktar para çekti. Ödeme yapacağı sırada sayarken içlerinde 100 liranın hatalı olduğunu fark etti. Paranın bir yüzündeki sağ üst köşede 100 yerine 10 rakamı olduğunu gören İlbaşı, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Bankamatikten parayı çektikten sonra 100 liranın hatalı olduğunu fark ettiğini söyleyen İlbaşı, "100 lirada bir sıfırın eksik olduğunu gördüm. Bakıldığında 10 lira yazıyormuş gibi duruyor. Dikkatimi çekti. Daha öncede de haberlerde böyle şeyler görüyordum. Eğer koleksiyoncular varsa benimle irtibata geçebilirler. İsteyen olursa bu hatalı parayı vereceğim" dedi. 


ATM'den çektiği 100 lira baskı hatalı çıktı
ATM'den çektiği 100 lira baskı hatalı çıktı
ATM'den çektiği 100 lira baskı hatalı çıktı
ATM'den çektiği 100 lira baskı hatalı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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