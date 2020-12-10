ATM'de unutulan parayı zabıta memuru buldu
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ATM'de unutulan parayı zabıta memuru buldu

10.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:05
ATM'de unutulan parayı zabıta memuru buldu

Bağcılar Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Giray Bayrak, bir ATM'de bulduğu 1300 TL'yi ilgili bankaya teslim etti.

Bağcılar Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Giray Bayrak, bir ATM'de bulduğu 1300 TL'yi ilgili bankaya teslim etti. Banka görevlileri paranın sahibini bulup kendisine teslim etmek için harekete geçti.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Giray Bayrak, özel bir bankaya ait ATM para haznesinde bir miktar para olduğunu fark etti. Bayrak, hemen duruma müdahale ederek paranın sahibinin bulunması için bankanın müşteri hizmetlerini bilgilendirdi. Görüşmelerin ardından 26 adet 50 TL'lik banknotlardan oluşan 1300 TL, tutanakla özel bir bankanın Güneşli şubesinde görevli Gözde Kızıltaş'a teslim edildi. Banka yetkilileri, duyarlılığından dolayı zabıta memuru Bayrak'a teşekkürlerini iletti.

VATANDAŞLAR TAKDİR ETTİ

Banka görevlileri, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. ATM'deki işlem trafiğine bakılarak müşteriye ulaşılıp paranın teslim edileceği belirtildi. Ayrıca zabıtanın bu örnek davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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