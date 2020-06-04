ATM'de unutulan parayı banka yetkililerine teslim etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ATM'de unutulan parayı banka yetkililerine teslim etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel bir bankanın ATM'sinde unutulan bir miktar parayı bulan vatandaş, dürüstlük örneği sergileyerek bulduğu parayı banka yetkililerine teslim etti.

ATM'de unutulan parayı banka yetkililerine teslim etti
04.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:07

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel bir bankanın ATM'sinde unutulan bir miktar parayı bulan vatandaş, dürüstlük örneği sergileyerek bulduğu parayı banka yetkililerine teslim etti.

Bandırma'da İnönü Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka şubesinin otomatik para çekme makinesinin para haznesinde kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından işlem sonrası unutulan parayı gören Ersan Moralı adlı vatandaş, tam bir dürüstlük örneği sergiledi. Akşam mesai saatinden sonra gerçekleşen olayda bankada durumu bildireceği bir yetkili bulamayan Moralı, ertesi sabah parayla birlikte soluğu banka şubesinde aldı.

Bankanın şube müdürü Gamze Yükseler ile görüşerek durumu anlatan Moralı, yetkililerin incelemeleri ardından hazırlanan tutanak karşılığında parayı banka müdürü Gamze Yükseler'e teslim etti.

"İnsanlık görevimi yerine getirdim"

İlk kez hayatında böyle bir olay yaşadığını ifade eden Moralı İHA'ya yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde bankanın önünden geçerken gözüm bir anda ATM cihazındaki paraya takıldı. İlk önce gördüğümde şok oldum. Çevredeki vatandaşlara bakınarak acaba yeni işlem yapan biri tarafından unutulup unutulmadığını gözlemledim. Ama gelen giden olmayınca durumu banka yetkililerine bildirmek istedim. Mesai saati sona erdiği için bankada durumu anlatacak kimseyi bulamadım. Parayı yanıma aldım ve eve gittim. Sabah erken saatte banka açılır açılmaz banka yetkililerine durumu anlattım. Sağolsunlar ilgilenerek gerekli incelemeyi yaptılar ve tutanak karşılığında parayı benden teslim aldılar. Umarım parayı unutan kişi bulunur ve kimse mağdur olmaz. Ben insanlık ve vatandaşlık görevimi yerine getirdim. İçim rahat" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum
Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serel Yereli Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Jose Sosa Mete Gazoz Metin Oktay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ATM'de unutulan parayı banka yetkililerine teslim etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:07:35. #1.15#
title