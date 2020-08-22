ATM'de unutulan paranın yanına kimseyi yaklaştırmadı
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ATM'de unutulan paranın yanına kimseyi yaklaştırmadı

- ATM'de unutulan paranın yanına kimseyi yaklaştırmadı Duyarlı vatandaşın hareketi takdir topladı Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir bankanın ATM'sine para yatırmaya gelen vatandaş ATM'nin para yatırma haznesinde para olduğu fark etti.

22.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:38

- ATM'de unutulan paranın yanına kimseyi yaklaştırmadı

Duyarlı vatandaşın hareketi takdir topladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir bankanın ATM'sine para yatırmaya gelen vatandaş ATM'nin para yatırma haznesinde para olduğu fark etti. Duyarlı vatandaş durumu polise bildirirken, ATM'ye kimseyi yaklaştırmadı. Polis olay yerine geldi ATM uzun süre işlem yapılmadığından dolayı parayı bloke ederek koruma altına aldı

Edinilen bilgilere göre İnegöl'de telefon bayisi olan Koray Özbent, istiklal caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sinde kartsız işlem yaparak para yatırdı. ATM'nin para haznesine paraları yerleştiren Özbent son onay işlemini yapmadan oradan ayrıldı. Bu sırada ATM'ye para yatırmaya gelen Hilmi Kararlı para haznesinde bir miktar paranın olduğunu gördü. Bunun üzerine duyarlı vatandaş durumu polislere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Bu sırada Hilmi Karalı ATM'ye kimseyi yaklaştırmayarak polislerin gelmesini bekledi. Kararlı polislere durumu anlattığı sırada banka ATM'si uzun süre işlem yapılmadığından dolayı parayı alarak bloke etti. Olayı sonradan fark eden paranın sahibi soluğu bankanın önünde aldı. Paranın sahibine durum anlatılmasının üzerine derin bir nefes alarak duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hilmi Kararlı şunları söyledi."ATM'de işlem yapmak üzere bankaya geldim. Bankada parayı görünce kimseye dokundurmadım. Vatandaş olarak görevimi yaptım, ekip çağırdım. Polis ekipleri de geldi, yardımcı odu. Yaklaşık 3 bin 500 lira para vardı. Telefoncu arkadaş acelesi varmış işlemi bitmeden gitmiş. Ben üzerime düşeni yaptım kendimde dokunmadım parmak izi olmasın diye mutluyum söylenecek bir şey yok.

Paranın sahibi Koray Özbent ise, "Kartsız işlemi kullandım, acelem vardı. Hemen parayı yatırdım ATM parayı saydı ama son onayı vermedim. Acele ile oradan ayrıldım. 10 dakika sonra paranın hesapta olmadığını fark ettim. Sağ olsun ağabey başında bekliyormuş paranın. Poliste geldi, herhangi bir tutanak tutulmadı ama ATM parayı geri almış. Parayı alamadık ama şuanda bankada. Ağabey başında beklemeseydi birileri alıp gidebilirdi ben kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum dedi.

ATM'de unutulan paranın yanına kimseyi yaklaştırmadı

Kaynak: İHA

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