Talihsiz Vatandaşın ATM'de Sıkışan Parasını Başkası Çekti
Adana'da ATM'den çekmek istediği 300 liranın sıkışması üzerine bankaya girip görevlilerden yardım isteyen kişinin parası, başkası tarafından çekildi.
Adana'da bir kadın, ATM'den çekmek istediği 300 lira para sıkışınca bankaya girip görevlilerden yardım istediği sırada ATM'nin verdiği parayı bir kişi alıp kayıplara karıştı.
PARA SIKIŞINCA BANKAYA GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. isimli bir kadın ATM'den para çekmek için otomobiliyle gelerek bir banka şubesinin önüne durdu. Kadın otomobilini park edip ATM'den 300 lira para çekmek istedi. Ancak çekmek istediği para ATM'de sıkıştı. Bunun üzerine kadın bankaya girip görevlilere çekmek istediği paranın sıkıştığını söyledi.
GERİ DÖNDÜĞÜNDE PARANIN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜ
Kadın görevlilerle birlikte tekrar ATM'ye geldiğinde sıkışan parasının olmadığını gördü. Bunun üzerine kadın durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ATM'nin güvenlik kamerasından sıkışan parayı kadından hemen sonra gelen yaşlı bir adamın aldığını belirledi.
HER YERDE ARANIYOR
Polis parayı alıp kayıplara karışan yaşlı adamı yakalamak için çalışma başlattı.
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Arkadaş bu nasıl ülke olduk hiç mi namuslu insan kalmadıCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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YASLIYA HAYRI OLSUN DEMEKKI O DAYININ NASIBIMIS BELKI COK IHTIYACI VARDI HARAM KESINLIKLE ALINMAZ YENMEZ AMA BU BAYANDA HELAL ETSIN YASLIYMIS BAKCevap Yaz 2 12 Yayından KaldırRECO: Sen bu akılla çok yasaman.adam hırsızlık yapmış habersiz alıp gitmiş parayi.parasi sıkışan kadının belki de çok ihtiyacı vardı.onu hiç dusunmuyorsun.2 1 Yayından KaldırAY: Asla helal etmesin haram olsun dert çıkarsın yaşından utansin1 Yayından Kaldır
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Hırsızların parmağı kesilmelidir.Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır