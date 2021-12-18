NİĞDE (İHA) - Atm'den para çekerken yaralandı

NİĞDE - Niğde'de bir binanın dış cephesinden düşen sıva parçaları, ATM'de para çeken vatandaşın üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre olay Bankalar Caddesi üzerinde bir bankanın önünde meydana geldi. ATM'de para çeken 39 yaşındaki Niyazi Ö.'nün başına binanın tepesinden sıva parçaları düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Niyazi Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.