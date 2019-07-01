ATM'de buldukları para ile kartı polise teslim ettiler

KIRIKKALE'de, Mustafa Sarı (20) ve Muharrem Ayan (18), ATM'nin açık kalan para alma bölümünde bulduğu 5 bin 100 lira ile banka kartını polise götürüp, sahibine teslim edilmesini sağladı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Sarı ve Muharrem Ayan, para çekmek istedikleri banka şubesine ait ATM'nin açık kalan para alma bölümünde 5 bin 100 lira, kart girişinde ise banka kartı buldu. Sarı ve Ayan, öğle tatilinde şube kapalı olduğu için para ve kartı, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polisin yaptığı araştırmada para ve kartın, kentte esnaflık yapan İbrahim Y.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, para ile kartı sahibine teslim etti.

Parayı bulan gençlerden Muharrem Ayan, "Belki sizin paraya ihtiyacınız olabilir; ama bilin ki o insanın o paraya daha çok ihtiyacı olabilir. Belki güzel bir yerlere gidebilir o para. O yüzden hakkınız olmayan, sizin olmayan parayı almayın; sahibini arayın bulun ve güvenmediğiniz kimseye de teslim etmeyin" dedi.



Kaynak: DHA