Atm'de Bekleyen Sevimli Kedi İlgi Odağı Oldu

İstanbul Metrosunun Şişhane istasyonundaki bir bankamatiğe çıkan sevimli kedi, para çekmek için gelenlere engel oldu. Para çekmek için gelenler sevimli kediyi severek ayrılırken, kedinin bankamatikteki hareketleri renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul, Yenikapı - Hacıosman metro hattındaki Şişhane istasyonu ilginç bir görüntüye sahne oldu. İstasyonun içerisindeki bir banka ATM'sinin üzerine çıkan kedi yolcuların ilgi odağı haline geldi. Bankamatikten para çekmeye gelenlere engel olan sevimli kedi adeta para çekecekmiş gibi hareketler sergileyerek uzun bir süre ATM'den ayrılmadı. ATM önüne gelen vatandaşlar para çekmek yerine bu defa kediyi severken, yaşanan bu anlar renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli kediyi görenler o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarılırken, kedinin bankamatik üzerindeki hareketleri görenlerin gülümsemesine neden oldu. - İSTANBUL