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Atlı sporlar büyükşehirle şahlanıyor

Oğuzlardan günümüze ulaşan ve Türk kültürü olan Rahvan atçılığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 dönümlük alanda inşa edilen tesisle yeniden hayat buluyor.

Atlı sporlar büyükşehirle şahlanıyor
06.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:36

Oğuzlardan günümüze ulaşan ve Türk kültürü olan Rahvan atçılığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 dönümlük alanda inşa edilen tesisle yeniden hayat buluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tesislerden yılın 12 ayı her yaştan insanın istifade edebileceğini söyledi.

Türk kültürünün önemli parçalarından biri olan Rahvan atçılığını gelecek nesillere taşımak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği'ne tahsis edilen tesis, görkemli bir törenle hizmete açıldı. Ürünlü Mahallesi'nde 200 dönümlük alanda inşa edilen tesis, bir yandan rahvan atlarını barındırırken, diğer yandan atlı gezintiler ve atlı sporla ilgili birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseri ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yerel yöneticiler ve Rahvan atçılığına değer veren sporseverler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkistan'dan göç ederken, nizam-ı alem gayreti ve Kızıl Elma mefkuresi ile 3 kıta yedi iklime yol alırken hep atın ecdada yoldaş olduğunu söyledi. Başkan Alinur Aktaş, "At, Battal Gazi'yi cenk meydanlarında koruyan Hızır, Sarı Saltuk Gazi'yi diyar diyar dolaştıran kanat, Evliya Çelebi'yi bizlere ulaştıran köprü olur. Alparslan'ın Malazgirt'te attığını naraya şahit olan da oydu. Süleyman Şah'ın İznik surlarına bakışına ortak olan da oydu. Osman Gazi'nin Bursa hasretiyle yanışını hisseden, Fatih Sultan Mehmet Han ile İstanbul'a gelen, Atatürk'ün 'Ya istiklal, ya ölüm' nidasıyla şahlanan yine oydu. Orhun kitabelerinde taşa nakşedilen, Divan-ı Lugatit Türk'ün sayfalarında doludizgin koşan, şairlerin diliyle kanatlanan, nal seslerinin sahibi oydu" dedi.

Rahvan atçılığını sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak amacıyla yenilenen tesisin Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği'ne tahsis edildiğini dile getiren Başkan Aktaş, rahvan atlarının barınacağı tesislerde atlı gezintilerin gerçekleştirileceğini belirtti. Atlı sporlarla ilgili birçok faaliyete tesisin ev sahipliği yapacağını dile getiren Başkan Aktaş, "200 dönümlük Ürünlü tesisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Mekanın teşekkülünde emeği ve gayreti olan İsmet Büyükataman'a da teşekkür ediyorum. Dernek Başkanı Erdinç Önen'e ve bütün at sevdalılarına başarılar diliyorum. Tesisin oluşmasında büyük emekleri olan Recep Altepe başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burası tüm Bursa'nın rahvan atları spor tesisi olacaktır. Kız ve erkek tüm çocuklarımız, büyüklerimiz bu mekandan yararlanacaktır. Atlı sporlar her yaştan insanın yapılabileceği bir spor dalıdır. Bu tesisler yılın 12 ayı herkesin istifade edebileceği buluşma mekanı olacaktır. Atlı sporlar, ecdadımızdan bize kalan mirastır" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman ise, milli değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere taşımanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti. Ata sporlarını yaşatmanın ve sevdirmenin tarihi ve milli bir görev olduğunu hatırlatan Büyükataman, "Önemli ve kıymetli tesisi Bursa'ya kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa imrenilecek ve örnek alınacak güzellikte bir tesis kazandı. Aynı zamanda önemli bir ihtiyacımız da giderilmiş oldu. Bu tesislerden hep beraber istifade edeceğiz. Her türlü atlı spor müsabakalarını örnek olacak güzellikte gerçekleştireceğiz. Bu tesisler at merakı olan herkese açık olup aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin icra edilebileceği bir misyona da sahip olacaktır" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, ortak dil, tarih ve kültürün milletleri millet yapan temel unsurlardan olduğunu söyledi. Atın sadece bir binek hayvanı olmadığını, aynı zamanda ortak kültür, tarih ve geçmiş olduğunu belirtti. Tesislerin hayata geçmesinde emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bu tesislerin yapılması gibi devam ettirilmesi ve amacına uygun hizmet edebilmesi de önemlidir. Sivil toplum örgütlerine bu noktada önemli görevler düşüyor. Geleceği inşa etmek istiyorsak geçmişi mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Bu yıl İznik'ten yapılması planlanan 'Türk Dünyası Geleneksel Spor Olimpiyatları' da pandemi dolayısıyla önümüzdeki seneye ertelendi. İnşallah bu tür geleneklerimizi yaşatarak tarihimizle olan bağlarımızı güçlendirecek ve bunu yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimiyle tesisler hizmete açıldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman ata binerek tur attı. Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği Başkanı Erdinç Önen de desteklerinden dolayı Başkan Alinur Aktaş'a plaket takdim etti. Program, Rahvan atlarının gösteri yürüyüşü, yarış atlarının koşusu, atlı okçuların gösterileriyle devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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