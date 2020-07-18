Atlı polislerden Yeşilköy Sahili'nde denetim İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yeşilköy Sahili'nde denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yeşilköy Sahili'nde denetim yaptı.

4 kişiden oluşan atlı polis ekibi, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı.

Atlı polis uygulaması, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Bazı kişiler, atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önümüzdeki günlerde de uygulamaya devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA