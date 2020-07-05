Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi

Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

05.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:12

Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim'de korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleşti. Atlı polis birliği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.

Atlı ekipleri gören bazı vatandaşları cep telefonlarına sarılarak polislerle birlikte fotoğraf çektirdi. Ekipler turistik bölgelerde korona virüse karşı tedbirlere uyulması ve asayişi sağlama amacıyla denetimlerine devam edecek.

Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi Haber
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Haber
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü Haber
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Halife Hafter Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Coşkun Sabah Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Henry Onyekuru Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 14:38:41. #1.15#
title