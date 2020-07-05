Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Atlı polislerden Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim'de korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleşti. Atlı polis birliği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.

Atlı ekipleri gören bazı vatandaşları cep telefonlarına sarılarak polislerle birlikte fotoğraf çektirdi. Ekipler turistik bölgelerde korona virüse karşı tedbirlere uyulması ve asayişi sağlama amacıyla denetimlerine devam edecek.

Kaynak: İHA