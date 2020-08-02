Atlı polislerden piknik alanlarında koronavirüs denetimi
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Atlı polislerden piknik alanlarında koronavirüs denetimi

YOZGAT'ta bayram tatilinin üçüncü gününde vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Atlı polislerden piknik alanlarında koronavirüs denetimi
02.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:16

YOZGAT'ta bayram tatilinin üçüncü gününde vatandaşlar mesire alanlarına akın etti. Atlı polisler de vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliği kapsamında, Ankara Atlı Polis Birliği'nden Yozgat'a gelen polisler, bayram süresince kent merkezi ile mesire alanlarında devriye görevi yapıyor. Yozgat Çamlık Milli Parkı mesire alanında ilk defa görev alan atlı polisler, vatandaşlarca da yoğun ilgiyle karşılandı. Ekipler, bayram tatilini fırsat bilip mesire alanlarına gelen vatandaşları, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Mesire alanlarındaki denetimlere İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de katıldı. Esertürk, Çamlık Milli Pakı'dan piknik yapan vatandaşları, koronavirüse karşı uyarırken, trafikte uygulanan 'kırmızı düdük' projesinin koronavirüste de uygulanması için çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Esertürk, çocuklardan, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanları, kırmızı düdük çalarak uyarmalarını istedi.

ATLAR GELİN VE DAMADI SELAMLADI

Atlı polislerin, fotoğraf çekimi için mesire alanına gelen gelin ve damadı selamlaması ilgiyle izlendi. Atlı birlik sorumlusu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Mahmut Kılıç, yaptığı açıklamada, pandemi konusunda farkındalık oluşturmak için 2 günlüğüne Yozgat'a geldiklerini söyledi.


Kaynak: DHA

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